LPI-GTH: Berauscht

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Gewaltsam drangen ein oder mehrere Unbekannte in eine Vereinshütte eines Rodelclubs in der Steinstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden an einem Fenster. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 16. Januar, 17.00 Uhr und gestern, 13.15 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0015617/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

