PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Montagabend in der Reinhardsbrunner Straße eine 26-jährige Fahrerin eines E-Scooters kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass diese unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und sie wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen die Frau wurde eingeleitet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Körperverletzung

    Gotha (ots) - Vor einem Supermarkt auf dem Coburger Platz gerieten gestern Abend eine 20-Jährige und ein 39-Jähriger (beide deutsch) in eine verbale Auseinandersetzung. Als eine 19-jährige Begleiterin (deutsch) der 20-Jährigen diese schlichten wollte, wirkte der 39 Jahre alte Mann körperlich auf diese ein. Die 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Unverletzt

    Eisenach (ots) - Eine 17-jährige Fahrradfahrerin befuhr gestern Morgen die Ernst-Thälmann-Straße aus Richtung Kasseler Straße auf dem Fahrradstreifen. Gleichzeitig beabsichtigte ein 74-jähriger Fahrer eines Ford von der Rudolf-Breitscheid-Straße auf die Ernst-Thälmann-Straße einzubiegen. Offenbar missachtete der Ford-Fahrer die Vorfahrt der 17-Jährigen, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Die Fahrradfahrerin kam zu Fall, blieb aber unverletzt. ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Zeugensuche

    Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Gewaltsam drangen ein oder mehrere Unbekannte in eine Vereinshütte eines Rodelclubs in der Steinstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden an einem Fenster. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 16. Januar, 17.00 Uhr und gestern, 13.15 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0015617/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren