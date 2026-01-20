LPI-GTH: Fahrraddiebstahl aus Keller - Zeugen gesucht
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
In der Zeit vom 16. Januar 2026, 13.00 Uhr bis 19. Januar 2026, 06.00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Käfernburger Straße ein und entwendeten aus einem Kellerabteil ein weiß-schwarzes Mountainbike der Marke "Mondraker Dune" im Wert von circa 990 Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0015624/2026) zu melden. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
