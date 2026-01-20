PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddiebstahl aus Keller - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

In der Zeit vom 16. Januar 2026, 13.00 Uhr bis 19. Januar 2026, 06.00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Käfernburger Straße ein und entwendeten aus einem Kellerabteil ein weiß-schwarzes Mountainbike der Marke "Mondraker Dune" im Wert von circa 990 Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0015624/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 10:00

    LPI-GTH: Verkehrsunfall

    Gotha (ots) - Im Bereich Brauhausstraße/Remstädter Straße kam es am gestrigen Nachmittag zu einem Verkehrsunfall. Eine 54-jährige VW-Fahrerin kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten VW Transporter. Hierbei verletzte sich die Fahrzeugführerin leicht und ihr PKW musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 10:00

    LPI-GTH: Diebstahl aus Lagerhaus - Zeugen gesucht

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - An einem Lagerhaus in der Friedrichstraße öffneten in der Zeit vom 09. Januar 2026, 20.00 Uhr bis 19. Januar 2026, 09.00 Uhr bislang unbekannte Täter gewaltsam die Eingangstür des Objektes. Anschließend entwendeten der oder die Täter Elektrowerkzeug im Wert von circa 2000 Euro. Zusätzlich entstand hoher Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizei in Ilmenau unter ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Berauscht

    Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Montagabend in der Reinhardsbrunner Straße eine 26-jährige Fahrerin eines E-Scooters kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass diese unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und sie wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen die Frau wurde eingeleitet. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren