LPI-GTH: Verkehrsunfall

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Montagabend in der Reinhardsbrunner Straße eine 26-jährige Fahrerin eines E-Scooters kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass diese unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und sie wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen die Frau wurde eingeleitet. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

