LPI-GTH: Verkehrsunfall
Gotha (ots)
Im Bereich Brauhausstraße/Remstädter Straße kam es am gestrigen Nachmittag zu einem Verkehrsunfall. Eine 54-jährige VW-Fahrerin kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten VW Transporter. Hierbei verletzte sich die Fahrzeugführerin leicht und ihr PKW musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. (ak)
