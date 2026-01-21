LPI-GTH: Alkoholisiert
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 46-jähriger Fahrer eines Daimler wurde gestern Abend in der Stadtilmer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,3 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Der Führerschein des 46-Jährigen wurde sichergestellt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. (jd)
