Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der B7 zwischen Tüttleben und Gamstädt durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h bzw. 60 km/h für Lkw. 997 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 35 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 142 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
