LPI-GTH: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Am heutigen Nachmittag ereignete sich in der Straße Rennbahn ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Der 43-jährige Fahrradfahrer übersah offenbar den vorausfahrenden und nach rechts auf ein Grundstück einbiegenden 55-jährigen Audi-Fahrer. Der Fahrradfahrer fuhr dem Fahrzeug auf, wobei dieser sich leicht verletzte und zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht werden musste. Zudem entstand Sachschaden am Fahrzeug. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell