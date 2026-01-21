Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am heutigen Nachmittag ereignete sich in der Straße Rennbahn ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Der 43-jährige Fahrradfahrer übersah offenbar den vorausfahrenden und nach rechts auf ein Grundstück einbiegenden 55-jährigen Audi-Fahrer. Der Fahrradfahrer fuhr dem Fahrzeug auf, wobei dieser sich leicht verletzte und zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht werden musste. Zudem entstand Sachschaden am Fahrzeug. (ak)

