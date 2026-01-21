Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht und ohne Erlaubnis

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Heute Mittag wurde ein 38-jähriger Seat-Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße Fischweide angehalten. Im Rahmen dessen wurde ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv verlief. Es konnte außerdem festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Zudem wurde der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Ein Verfahren gegen den 38-Jährigen wurde eingeleitet. (ak)

