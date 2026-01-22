LPI-GTH: Diebstahl aus Wohnhaus
Gotha (ots)
In der Zeit zwischen dem 21. Januar, 11.30 Uhr und gestern, 13.00 Uhr drangen ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Georgenthaler Straße ein. Der oder die Täter entwendeten anschließend Schmuck. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0017984/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell