Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort: Schüsse auf Taxi - Mordkommission und Staatsanwaltschaft Düsseldorf ermitteln Tatverdächtigen

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Polizei und Staatsanwaltschaft Düsseldorf

Im Fall der gezielten Schussabgaben auf ein Taxi am 30. Dezember 2025 in Düsseldorf (siehe hierzu auch die Pressemitteilung vom 30. Dezember 2025, 17:56 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6188000) haben die unverzüglich eingeleiteten umfangreichen Ermittlungen zur Identifizierung eines Tatverdächtigen geführt, der am gestrigen Tag vorläufig festgenommen wurde. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat das zuständige Amtsgericht am heutigen Tag gegen den 37-jährigen türkischen Beschuldigten die Untersuchungshaft angeordnet.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Bitte beachten Sie:

Weitergehende Auskünfte werden derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht erteilt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell