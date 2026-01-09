Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Diebstahl aus drei Pkw in Parkhaus - Tatbeute sichergestellt - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Donnerstag, 8. Januar, 18:00 Uhr bis Freitag, 9. Januar, 01:30 Uhr

Von Donnerstagabend bis zum frühen Freitagmorgen wurden der Düsseldorfer Polizei drei Diebstähle aus Fahrzeugen im Parkhaus am Grabbeplatz gemeldet. Polizeibeamte nahmen einen Tatverdächtigen fest und stellten Diebesgut sicher.

Nach der ersten Tat meldete eine Geschädigte, dass drei Zahlungskarten aus ihrem Auto entwendet worden seien. Sie habe das Fahrzeug um 18:00 Uhr im Parkhaus geparkt und den Diebstahl nach ungefähr einer Stunde festgestellt. Da bereits mehrere Zahlungen mit den Karten getätigt worden waren, war hier ein Schaden in dreistelliger Höhe entstanden.

Ein weiterer Geschädigter meldete gegen 01:00 Uhr eine zweite Tat bei der Polizei. Aus seinem Fahrzeug seien diverse Wertgegenstände, unter anderem eine Handtasche im Wert von circa 1200 Euro, eine Smartwatch sowie Bargeld und Zahlkarten entwendet worden. Auch hier stellte der Geschädigte eine unbekannte Zahlung mit einer seiner Karten fest.

Um 01:30 Uhr wurden Polizeibeamte dann erneut zum Parkhaus gerufen. Ein Mitarbeiter des dortigen Sicherheitspersonals hielt einen Mann fest, der sich zuvor an einem Pkw zu schaffen gemacht haben soll. Die alarmierten Polizisten fesselten den Tatverdächtigen und stellten fest, dass dieser zuvor den Innenraum eines geparkten Fahrzeugs durchsucht und offenbar eine Frauenhandtasche entwendet hatte.

Bei ihm handelt es sich um eine 42-jährigen Serben, der laut Aussagen des Sicherheitsdienstes bereits mehrfach mit dem gleichen Delikt im Parkhaus aufgefallen ist und daher Hausverbot hat. Eine Überprüfung seiner Personalien bestätigte dies. Als ihn der Mitarbeiter des Sicherheitspersonals heute entdeckt hatte, habe der Tatverdächtige ihm Geld angeboten, damit er nicht die Polizei informiert.

Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Beamten Diebesgut bei dem 42-Jährigen, die größtenteils den vorangegangenen Taten zugeordnet werden konnten. Er wurde festgenommen und dem Gewahrsam zugeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell