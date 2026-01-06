Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Versuchter Raub auf Kiosk - Tatverdächtige fliehen ohne Beute - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Oberbilk - Versuchter Raub auf Kiosk - Tatverdächtige fliehen ohne Beute - Polizei sucht Zeugen

Tatzeit: Montag, 05. Januar 2026, 22:45 Uhr

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem versuchten Raub gestern Abend in Oberbilk. Unbekannte hatten einen Kioskbetreiber bedroht und waren dann aufgrund dessen Gegenwehr ohne Beute geflohen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen betraten zwei Maskierte den Kiosk an der Volksgartenstraße, bedrohten den Betreiber mit einem Messer und wollten in den Kassenbereich gelangen. Der Ladenbesitzer setzte sich spontan zur Wehr und es gelang ihm so, die beiden Unbekannten zu vertreiben. Bei dieser Aktion zog er sich leichte Schnittverletzungen zu, die ambulant behandelt wurden. Nach ersten Ermittlungen flohen die Räuber zu Fuß ohne Beute in Richtung Auf'm Hennekamp. Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Einer der Tatverdächtigen wird als 20 bis 25 Jahre alt, schlank und etwa 1,75 Meter groß beschrieben. Er war schwarz gekleidet, trug Handschuhe und eine Maskierung, sodass nur die Augen zu sehen waren. Zu seinem Komplizen liegt derzeit keine Personenbeschreibung vor.

Die Spezialisten des Raubkommissariats KK 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnnummer 0211 8700.

