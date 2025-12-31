Polizei Düsseldorf

POL-D: Rath - Rather Kreuzweg - Verdacht eines Tötungsdeliktes - Mordkommission und Staatsanwaltschaft Düsseldorf haben die Ermittlungen aufgenommen

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 31. Dezember 2025, 16:00 Uhr

Heute Nachmittag meldete sich ein Zeuge über Notruf bei der Leitstelle der Polizei Düsseldorf und gab an, dass es in einer Wohnung am Rather Kreuzweg mutmaßlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen ist, bei der eine 49-jährige Frau aus der Ukraine lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Ein 16-jähriger Tatverdächtiger konnte noch vor Ort von den eintreffenden Einsatzkräften festgenommen werden. Die 49-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Mordkommission der Polizei und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Experten der Kriminaltechnischen Untersuchungsstelle der Polizei Düsseldorf sichern vor Ort Spuren.

Für weitere Fragen zu Details, die über den Inhalt dieser Meldung hinausgehen, wenden Sie sich bitte an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf.

