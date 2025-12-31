Polizei Düsseldorf

POL-D: Langenfeld - A 59 Richtung Dinslaken - Höhe Überführung Rheinstraße - Ford Fiesta kommt von Fahrbahn ab und gerät in Brand - Fahrer tödlich verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 31. Dezember 2025, 10:06 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es heute Vormittag bei Langenfeld auf der A 59 Richtung Dinslaken zu einem Alleinunfall, bei dem ein Pkw Ford von der Fahrbahn abkam und in Brand geriet. Der Fahrer wurde dabei tödlich verletzt. Der Ford Fiesta fuhr auf der AB 59 in Richtung Dinslaken. Unterhalb der Überführung "Rheinstraße" in Höhe Langenfeld-Reusrath kam der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und fing Feuer. In dem Fahrzeug befand sich nach derzeitigem Ermittlungsstand der 40-jährige Fahrzeugführer aus Bergisch-Gladbach, dieser wurde tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Unfallaufnahmeteam übernahm vor Ort die Spurensicherung. Die A 59 musste aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis 17:15 Uhr in Richtung Dinslaken gesperrt bleiben. Hinweise auf weitere Unfallbeteiligte ergaben sich bislang nicht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell