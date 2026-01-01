Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Bolkerstraße

Bolker Stern - Versuchtes Tötungsdelikt - Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt - Mordkommission und Staatsanwaltschaft Düsseldorf haben Ermittlungen aufgenommen

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 1. Januar 2025, 4:20 Uhr

Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf

Einsatzkräfte des Silvestereinsatzes trafen am Neujahrsmorgen im Bereich des Bolker Sterns auf einen lebensgefährlich verletzten Mann und einen Haupttatverdächtigen mit der mutmaßlichen Tatwaffe in der Hand. Hintergrund dürfte eine körperliche Auseinandersetzung gewesen sein, bei der neben einer Stichwaffe ebenfalls Flaschen als Tatmittel eingesetzt wurden. Der Geschädigte wurde umgehend durch die Einsatzteams erstversorgt und mit einem Rettungswagen zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Der Haupttatverdächtige, ein 17-Jähriger mit türkischer Nationalität, wurde festgenommen. Zwei weitere Tatverdächtige konnten ebenfalls unmittelbar vor Ort festgenommen werden, bei denen geprüft wird, inwiefern sie an der Messerstecherei und weiteren Körperverletzungen beteiligt waren. Spezialisten der Kriminaltechnischen Untersuchungsstelle sicherten vor Ort die Spuren. Aufnahmen der Tat aus der Videobeobachtung der Altstadt konnten ebenfalls gesichert werden. Eine Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf haben die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Nachfragen zu Details, die über die Pressemeldung hinausgehen, richten Sie bitte an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell