LPI-GTH: Kollision mit Leitplanke
Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)
Auf der L1047 ereignete sich heute Morgen, gegen 05.15 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Fahrer eines Skoda fuhr von Branchewinda in Richtung Traßdorf. Auf der winterglatten Fahrbahn kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit der Leitplanke. Es entstand unfalltypischer Sachschaden, der Skoda blieb fahrbereit. Personen wurden nicht verletzt. (jd)
