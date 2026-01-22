PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Leitplanke

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Auf der L1047 ereignete sich heute Morgen, gegen 05.15 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Fahrer eines Skoda fuhr von Branchewinda in Richtung Traßdorf. Auf der winterglatten Fahrbahn kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit der Leitplanke. Es entstand unfalltypischer Sachschaden, der Skoda blieb fahrbereit. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

