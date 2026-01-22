LPI-GTH: Alkoholisiert
Emleben (Landkreis Gotha) (ots)
Bei einer Verkehrskontrolle im Mühlgrabenweg wurde ein 43-jähriger Hyundai-Fahrer vergangene Nacht angehalten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ein Verfahren gegen den Mann wurde eingeleitet. (ak)
