Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - 25-Jahre alter BMW gerät während der Fahrt in Brand

Haren (ots)

Am Sonntagabend, 28. Dezember 2025, kam es gegen 23:10 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in der Steinmeerstraße in Haren.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Mann mit einem BMW 3er aus Richtung Lathen in Richtung Haren/Emmeln unterwegs, als während der Fahrt eine starke Rauchentwicklung an dem Fahrzeug festgestellt wurde.

Der 20-jährige Fahrer hielt daraufhin unverzüglich an und verließ gemeinsam mit seinen 20, 21 und 22-jährigen Mitfahrern den Pkw. Die Feuerwehr Haren war mit etwa 25 Personen schnell vor Ort und konnte den Brand löschen. Der Pkw brannte dennoch vollständig aus. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Nach derzeitigem Stand wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

