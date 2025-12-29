Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Lagerraum eines Mehrfamilienhauses

Nordhorn (ots)

Am Sonntag, den 28. Dezember 2025, kam es in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:45 Uhr zu einem Einbruch in den Lagerraum eines Mehrfamilienhauses an der Straße Steinmaate in Nordhorn.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem Lagerbereich und brachen dort ein Lagerabteil gewaltsam auf. Aus dem Abteil wurden diverse alkoholische Getränke entwendet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.250 Euro geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

