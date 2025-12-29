Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lage - Brand in Kälberstall

Lage (ots)

Am Sonntag, den 28. Dezember 2025, kam es gegen 15:45 Uhr zu einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Neustadtstraße in Lage. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein in einen Kuhstall integrierter Kälberstall aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Der Brand wurde durch einen Angehörigen der Betreiberfamilie entdeckt, der offene Flammen im Stallbereich bemerkte und umgehend die Feuerwehr alarmierte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Kälberstall bereits. Aufgrund von Nebel und einer Sichtweite von etwa 50 Metern war eine Rauchentwicklung zunächst kaum wahrnehmbar. Zehn Kälber kamen durch das Feuer ums Leben. Die Feuerwehr konnte den Brand gegen 16:30 Uhr löschen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Stallbereiche sowie das angrenzende Wohnhaus verhindern.

Hinweise auf eine konkrete Brandursache liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell