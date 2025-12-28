Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lage - Einbruch in leer stehendes Einfamilienhaus an der Dorfstraße

Lage (ots)

In der Zeit von Sonntag, 22. Dezember 2025, 18:00 Uhr, bis Freitag, 27. Dezember 2025, 13:30 Uhr, kam es in Lage an der Dorfstraße zu einem Einbruch in ein leer stehendes Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Anschließend wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Emlichheim unter 05943 / 92000 zu melden.

