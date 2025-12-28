POL-EL: Bad Bentheim - Audi SQ7 entwendet

Lingen (ots) - In der Zeit von Freitag, 26. Dezember 2025, 05:00 Uhr, bis Samstag, 27. Dezember 2025, 11:00 Uhr, kam es in Lingen an der Dalumer Straße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, durchsuchten die Garage sowie sämtliche Etagen des Wohnhauses und entwendeten diverse Gegenstände. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Das ...

mehr