Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Bad Bentheim - Audi SQ7 entwendet
Bad Bentheim (ots)
In der Zeit von Samstag, 27. Dezember 2025, 00:30 Uhr, bis 09:45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in Bad Bentheim an der Südstraße einen titan-grauen Audi SQ7 mit Münchner Kennzeichen. Der entstandene Schaden wird dabei auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell