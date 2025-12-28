PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Langen - Versuchter Einbruch in Ferienhaus an der Straße Rentrup

Langen (ots)

In der Zeit von Montag, 23. Dezember 2025, 16:30 Uhr, bis Freitag, 27. Dezember 2025, 14:30 Uhr, kam es in Langen an der Straße Rentrup zu einem Einbruchsversuch in ein Ferienhaus.

Ein bislang unbekannter Täter versuchte zunächst, eine hölzerne Außentür gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Anschließend versuchte man noch anderweitig gewaltsam Zutritt zum Objekt zu erlangen was jedoch misslang.

Der dadurch entstandene Schaden ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 / 204360 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 28.12.2025 – 07:30

    POL-EL: Lingen - Einbruch in Wohnhaus an der Dalumer Straße

    Lingen (ots) - In der Zeit von Freitag, 26. Dezember 2025, 05:00 Uhr, bis Samstag, 27. Dezember 2025, 11:00 Uhr, kam es in Lingen an der Dalumer Straße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, durchsuchten die Garage sowie sämtliche Etagen des Wohnhauses und entwendeten diverse Gegenstände. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Das ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 07:30

    POL-EL: Emsbüren - Einbruch in Gebäude an der Bahnhofstraße

    Emsbüren (ots) - In der Zeit von Dienstag, 24. Dezember 2025, 23:00 Uhr, bis Mittwoch, 25. Dezember 2025, 00:00 Uhr, kam es in Emsbüren an der Bahnhofstraße zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten. Entwendet wurden unter anderem Zigarettenstangen, Bargeld sowie diverse Gegenstände. Der entstandene ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 07:30

    POL-EL: Papenburg - 88-jähriger Autofahrer schwer verletzt

    Papenburg (ots) - Am Samstag, 27. Dezember 2025, kam es gegen 10:59 Uhr an der Einmündung Emdener Straße / Burenweg in Papenburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 88-jähriger Mann war mit einem VW Golf unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke mit einem Baum kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug im Frontbereich massiv beschädigt. Der Pkw erlitt einen Totalschaden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren