Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Langen - Versuchter Einbruch in Ferienhaus an der Straße Rentrup

Langen (ots)

In der Zeit von Montag, 23. Dezember 2025, 16:30 Uhr, bis Freitag, 27. Dezember 2025, 14:30 Uhr, kam es in Langen an der Straße Rentrup zu einem Einbruchsversuch in ein Ferienhaus.

Ein bislang unbekannter Täter versuchte zunächst, eine hölzerne Außentür gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Anschließend versuchte man noch anderweitig gewaltsam Zutritt zum Objekt zu erlangen was jedoch misslang.

Der dadurch entstandene Schaden ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 / 204360 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell