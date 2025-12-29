Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Versuchter Einbruch in Postfiliale

Schüttorf (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag gewaltsam Zutritt zu angrenzenden Räumlichkeiten eines Gebäudekomplexes an der Salzberger Straße in Schüttorf. In der Folge versuchten sie, in die Räume der Postfiliale einzudringen. Aus bislang ungeklärter Ursache ließen die Täter jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Nach derzeitigem Stand wurde kein Diebesgut erlangt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Salzberger Straße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 zu melden.

