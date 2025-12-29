Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Lebensmittelgeschäft an der Friederikenstraße

Papenburg (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 27. Dezember 2025, 14:30 Uhr, und Sonntag, 28. Dezember 2025, 16:00 Uhr, kam es in Papenburg an der Friederikenstraße zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Friederikenstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 zu melden.

