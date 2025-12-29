PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Twist - Schwarzer VW Polo gestohlen

Twist (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 28. Dezember 2025, kam es in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 02:30 Uhr in Twist zu einem Pkw-Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Mann seinen schwarzen VW Polo auf einem Parkplatz an der Straße Auf dem Bült abgestellt und ordnungsgemäß verschlossen. Als er später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass dieses entwendet worden war. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen VW Polo aus dem Jahr 2013.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Auf dem Bült beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931 / 9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

