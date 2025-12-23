PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zivilcourage in Stralsund: Zwölfjährige hilft dreijährigem Jungen

POL-NB: Zivilcourage in Stralsund: Zwölfjährige hilft dreijährigem Jungen
Stralsund (ots)

Am Dienstag, dem 16. Dezember 2025, bewies eine zwölfjährige Schülerin aus Stralsund außergewöhnliche Aufmerksamkeit und Zivilcourage. Am Heinrich-Heine-Ring bemerkte sie einen dreijährigen Jungen, der sich offensichtlich allein im öffentlichen Raum aufhielt und offenbar unbemerkt von zu Hause weggelaufen war.

Das Mädchen reagierte geistesgegenwärtig, wählte umgehend den Notruf und blieb bis zum Eintreffen der Polizei bei dem Kind. In Abstimmung mit der Polizei wurde ein Treffpunkt vereinbart. Parallel dazu hatten sich die Eltern des Jungen bei der Polizei gemeldet, sodass der Dreijährige kurze Zeit später wohlbehalten an seine Familie übergeben werden konnte.

Für ihr vorbildliches Handeln wurde die Zwölfjährige am gestrigen Montag (22. Dezember 2025) in das Polizeihauptrevier Stralsund eingeladen und offiziell geehrt.

Der Leiter der Polizeiinspektion, PD Rainer Dittschlag, lobte das Verhalten des Mädchens ausdrücklich: "Das besonnene und verantwortungsvolle Handeln der Zwölfjährigen ist alles andere als selbstverständlich. Sie hat genau richtig reagiert und damit gezeigt, wie wichtig Aufmerksamkeit und Zivilcourage im Alltag sind. Dafür gebührt ihr unser ausdrücklicher Dank und unsere Anerkennung. Das Mädchen hat durch ihr entschlossenes und hilfsbereites Verhalten gezeigt, dass Zivilcourage keine Frage des Alters ist."

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, wie wichtig es ist, bei auffälligen Situationen nicht wegzusehen, sondern Hilfe zu organisieren. Insbesondere, wenn es um den Schutz von Kindern geht.

