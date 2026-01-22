Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tödlicher Verkehrsunfall

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Am heutigen Vormittag kam es gegen 10.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 88 zwischen Catterfeld und Georgenthal. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein 79-jähriger VW-Fahrer in den Gegenverkehr und kollidierte mit einer 45-jährigen Fahrerin eines Paketzustellungsfahrzeugs. Der 79-jährige Fahrer des VW erlag noch vor Ort seinen Verletzungen, die Paketzustellerin wurde schwer verletzt. Infolge des Zusammenstoßes wurde ein dahinter fahrender Renault durch Trümmerteile beschädigt. Der 60-jährige Fahrer blieb unverletzt. Ein Unfallgutachter wurde zur Verkehrsunfallaufnahme hinzugezogen. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Bergung und der Verkehrsunfallaufnahme war die Straße voll gesperrt. (ak)

