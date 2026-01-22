PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern gegen 14.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 1027 von Tabarz in Richtung Waltershausen. An einer Ampel hielt der vorausfahrende 68-jährige Ford-Fahrer an, was die 74-jährige VW-Fahrerin scheinbar zu spät bemerkte und in der Folge auffuhr. Durch die Kollision wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. (ak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

