LPI-GTH: Aufgefahren
Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)
Gestern gegen 14.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 1027 von Tabarz in Richtung Waltershausen. An einer Ampel hielt der vorausfahrende 68-jährige Ford-Fahrer an, was die 74-jährige VW-Fahrerin scheinbar zu spät bemerkte und in der Folge auffuhr. Durch die Kollision wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. (ak)
