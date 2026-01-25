Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Gewaltsam in Pkw eingedrungen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Pröbstinger Allee;

Tatzeit: 23.01.2026, zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr;

In einen blauen Leapmotor eingedrungen ist ein bislang unbekannter Täter in Borken. Der Wagen parkte Freitag zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Pröbstinger Allee. Der Unbekannte zerschlug eine Seitenscheibe, um sich Zutritt zu dem Fahrzeug zu verschaffen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000, zu melden. (jh)

