Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit acht Fahrzeugen auf der BAB8

AS Adelzhausen

Augsburg (ots)

Adelzhausen - Am Dienstag (27.01.2026) kam es auf der BAB8 in Fahrtrichtung München auf Höhe der Anschlussstelle Adelzhausen zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt acht beteiligten Fahrzeugen. Gegen 10:15 Uhr kam es mutmaßlich zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW, bei welchem im Verlauf fünf weitere PKW, sowie ein LKW ebenfalls auffuhren, bzw. involviert waren. Bei den sieben PKW entstand jeweils ein Totalschaden und die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der beschädigte LKW war noch fahrbereit und konnte im späteren Verlauf selbstständig die Unfallstelle verlassen. Bei dem Unfall wurden insgesamt sechs Menschen leicht verletzt und in drei verschiedene Krankenhäuser verbracht. Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, als auch der Polizei waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Im Zuge der Abarbeitung des Unfalles kam es zu einem enormen Rückstau auf der BAB8 und der Verkehr wurde durch die Einsatzkräfte an der Anschlussstelle Dasing abgeleitet. Gegen 12:00 Uhr konnte einer der drei Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Gegen 13:20 Uhr wurden die Sperrmaßnahmen für die beiden anderen Fahrstreifen ebenfalls aufgehoben. Bei dem Verkehrsunfall kam es zu einem Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Zur Klärung der genauen Unfallumstände hat die Autobahnpolizeistation Gersthofen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell