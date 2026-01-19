PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Walzbachtal - Alkoholisierter Autofahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am späten Sonntagabend fuhr ein 46-jähriger Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und gefährdete dabei mindestens einen Lkw-Fahrer.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 46-Jährige gegen 23:45 Uhr mit seinem Audi A6 über die Jöhlinger Straße über die Bundesstraße 293/B35. Ein ziviler Polizeibeamter bemerkte, dass der Fahrer deutliche Schlangenlinie fuhr und mit seiner Fahrweise mehrfach in den Gegenverkehr geriet. Daraufhin verfolgte er den Auffälligen und stellte weiterhin mehrere Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit fest. Ein bislang unbekannter entgegenkommender Lkw konnte dem Audi gerade noch rechtzeitig ausweichen, ehe die beiden Fahrzeuge miteinander kollidierten.

Eine alarmierte Streifenbesatzung unterzog stoppte den Audi-Fahrer schließlich in einer Parkbucht und unterzog ihn einer Verkehrskontrolle. Hierbei stellten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch fest und führten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, welcher mit rund 1,7 Promille positiv ausfiel. Am Fahrzeug stellten die Beamten zudem augenscheinlich frische Unfallspuren fest.

Die Polizisten beschlagnahmten in der Folge sowohl den Führerschein, als auch das Fahrzeug des 46-Jährigen. Er muss nun unter anderem mit einer Anzeige aufgrund Fahrens unter Alkoholeinfluss und der Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und etwaige gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich unter 07252 5046-0 mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

