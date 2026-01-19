PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Brand in Karlsruher Nordstadt

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Samstag gerieten auf bislang ungeklärte Ursache eine Vielzahl an gelagerten Fahrzeugreifen in Brand und lösten einen Großeinsatz der Polizei und Feuerwehr aus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brannte gegen 02:40 Uhr ein Reifenstapel eines Lagerplatzes in der Delawarestraße und sorgte für einen starken Feuerschein. Die unmittelbar alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer, noch bevor es auf weitere angrenzende Gebäude übergreifen konnte.

In Folge des Brandes und der Hitzeentwicklung wurde eine angrenzende Halle an der Außenfassade beschädigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden im Rahmen des Brandes keine Personen verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 30.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

