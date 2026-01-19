Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Toyota-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall und leistet anschließend Widerstand

Karlsruhe (ots)

Am Sonntagnachmittag verursachte ein 60-jährer Toyota-Fahrer auf der Südtangente einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Im Rahmen der Festnahme leistete er erheblichen Widerstand.

Nach aktuellem Kenntnisstand war ein 21-jähriger Opel-Fahrer gegen 17:40 auf der Südtangente von Durlach kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs. Im einspurigen Bereich, kurz nach der Haltestelle "Zündhütle" kam ihm auf seinem Fahrstreifen ein Toyota-Fahrer entgegen, der offenbar ein anderes Fahrzeug verbotswidrig überholte.

Eine Kollision konnte der 21-Jährige trotz Gefahrenbremsung und einem Ausweichmanöver nach rechts nicht verhindern. In der Folge berührten sich die beiden Fahrzeuge im Bereich der linken Außenspiegel und es entstand ein Sachschaden.

Im Anschluss setzte der 60-Jährige seine Fahrt fort und flüchtete vom Unfallort. Kurze Zeit später fuhr er erneut an der Unfallstelle vorbei, diesmal in Fahrtrichtung Karlsruhe.

Im Rahmen der Fahndung der alarmierten Polizeikräfte konnte das Verursacher-Fahrzeug auf der Südtangente, Höhe der Ausfahrt Entenfang gesichtet werden. Der Fahrer missachtete die Anhaltesignale des Streifenwagens und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die Rheinbrücke in Richtung Rheinland-Pfalz. Gemeinsam mit Beamten der Polizeiinspektion Wörth (Rheinland-Pfalz) konnte der Beschuldigte auf der Autobahn 65, kurz nach der Ausfahrt Kandel Mitte einer Kontrolle unterzogen und anschließend widerstandslos festgenommen werden.

Während der weiteren Maßnahmen ergaben sich Hinweise darauf, dass sich der Beschuldigte in einem psychischen Ausnahmezustand befand und unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte. Nach einer erfolgten Blutentnahme wurde der Mann anschließend in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Kurz nach Übergabe des Mannes an die diensthabende Ärztin, stieß er diese offenbar zu Boden und ging körperlich auf sie los. Gegen die anschließende Fixierung der Beamten wehrte er sich mit Leibeskräften. Die Ärztin erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Zeugen, die durch die Fahrweise des Beschuldigten gefährdet wurden oder Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter 0721 49070 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell