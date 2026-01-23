Polizei Hagen

POL-HA: Gast droht Wirt mit Gewalt und sucht Kneipe mit Eisenstange auf

Hagen-Haspe (ots)

Der Besitzer einer Kneipe suchte am Donnerstag (22.01.) die Polizeiwache Haspe auf und erstattete eine Anzeige wegen Bedrohung und Hausfriedensbruch gegen einen Hagener. Ein Gast suche regelmäßig seine Kneipe in der Berliner Straße auf. Der 56-Jährige verursache jedoch seit einigen Tagen Probleme aufgrund seines Verhaltens. Deshalb habe der Wirt dem Mann ein Hausverbot erteilt. Am Samstag sei der Gast sogar mehrfach erschienen, sodass der 26-jährige Wirt den Hagener persönlich aus der Kneipe geleitete. Dabei habe der 56-Jährige damit gedroht, ihm "die Augen auszustechen und ihn umzubringen". Am Donnerstag sei der Gast dann gegen 20 Uhr mit einer Eisenstange in der Hand zur Kneipe gekommen und habe nach dem Wirt gefragt. Polizisten führten noch am Abend eine Gefährderansprache mit dem 56-Jährigen durch. Er bestritt die Vorwürfe und gab an, sich an die Anweisungen der Polizeibeamten zu halten. Er erhielt eine Strafanzeige. (arn)

