Polizei Hagen

POL-HA: 43-jährige Fahrerin verursacht Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Bild-Infos

Download

Hagen-Mitte (ots)

Die 43-Jährige fuhr am Donnerstag (22.01.2026) im Beisein eines sechsjährigen Mädchens auf der Rembergstraße und fuhr dort einem Mercedes-Benz auf. Die Frau war gegen 13.30 Uhr mit ihrem Hyundai i20 in Richtung Eppenhausen unterwegs und bemerkte nach eigenen Angaben aufgrund von Ablenkung zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihr an der Einmündung zur Brunnenstraße vor einer roten Ampel abgebremst hatten.

Dadurch stieß sie in das Heck eines vor ihr befindlichen Mercedes-Benz GLC 220d. Dessen 27 Jahre alte Fahrer sowie die Sechsjährige wurden durch die Wucht des Zusammenstoßes leicht verletzt. Beide wurden von Rettungskräften behandelt. Den 27-Jährigen brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide beteiligte Autos wiesen zudem starke Schäden auf und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell