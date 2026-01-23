Polizei Hagen

POL-HA: Diensthündin Pixel stellt Einbrecher und zieht ihn am Arm aus einem Schrank

Bild-Infos

Download

Hagen-Wehringhausen (ots)

In der Wehringhauser Straße stellte Diensthündin Pixel Freitagnacht (23.01.) einen Mann, der in eine Lagerhalle in einem Gewerbegelände einbrach. Der 30-Jährige verschaffte sich kurz nach Mitternacht über eine Dachluke Zugang. Mehrere Einsatzkräfte der Polizei umstellten die Halle und durchsuchten diese anschließend. Der 30-Jährige versuchte sich zu dieser Zeit in einem Schrank zu verstecken, konnte jedoch durch die Diensthündin aufgespürt werden, die die Beamten nach Betreten der Halle gezielt in den hinteren Bereich der zweigeteilten Halle führte und das Versteck des Einbrechers deutlich anzeigte. Trotz mehrfacher, deutlicher Aufforderung, den Schrank zu verlassen, reagierte der Mann nicht.

Auch nach wiederholter Androhung der Hundeführerin, die Diensthündin einzusetzen, verblieb der 30-Jährige im Schrank. Da eine Bewaffnung des Mannes nicht ausgeschlossen werden konnte und er die Anweisungen nicht befolgte, setzte die Beamtin Pixel ein. Diese biss dem 30-Jährigen in den Arm und zog ihn aus dem Versteck zu Boden. Anschließend fixierten die Polizisten den Mann, der durch den Einsatz der Hündin leicht verletzt wurde. Er wurde zur medizinischen Versorgung umgehend einem Krankenhaus zugeführt. Anschließend konnte er in das Polizeigewahrsam gebracht werden.

Es ergab sich der Verdacht, dass er bereits in der Vergangenheit in die Halle einbrach. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der hinreichend polizeibekannte Mann wurde aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig festgenommen. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige aufgrund des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den 30-Jährigen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell