PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Polizei nimmt 20-jährigen Drogendealer vorläufig fest

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte beobachteten am Mittwoch (21.01.2026) gegen 16.30 Uhr einen mutmaßlichen Drogenhandel zwischen zwei Männern am Graf-von-Galen-Ring. Sie folgten dem vermuteten Käufer und kontrollierten ihn. Der 20-Jährige erklärte, dass er soeben Cannabis gekauft hat. Bei einer freiwilligen Durchsuchung fanden die Polizisten neben einem Tütchen mit Cannabis noch mehrere weitere Tütchen, in denen mutmaßliches Kokain verpackt war. Zudem führte der Mann mehrere Handys mit sich. Da der 20-Jährige keinen festen Wohnsitz hatte und die Gefahr bestand, dass er sich dem bevorstehenden Strafverfahren durch Flucht entziehen könnte, nahmen ihn die Einsatzkräfte vorläufig fest. Die Drogen und Handys wurden beschlagnahmt. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 10:30

    POL-HA: Unfall zwischen Motorrad und Auto führt zu gegenseitigen Beleidigungen

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - An der Hohenlimburger Straße ereignete sich am Mittwoch (21.01.2026) ein Unfall zwischen einem Motorrad und einem Skoda. Nach dem Unfall beleidigten und beschuldigten sich die Fahrer gegenseitig. Der 62-jährige Fahrer des Skoda Karoq fuhr um etwa 13.20 Uhr auf der Bahnstraße in Richtung Hohenlimburger Straße und hielt schließlich an ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 09:24

    POL-HA: Stalking und üble Nachrede: Frau zeigt ihren Ex-Partner an

    Hagen-Boele (ots) - Nachdem eine Frau sich von ihrem Lebensgefährten getrennt hatte, stalkt der 45-Jährige sie und verbreitet Unwahrheiten in ihrem Umfeld. Im Dezember hatte sich die Frau aus Boele von dem 45-Jährigen getrennt und weiteren Kontakt zu ihm verweigert. Dennoch meldete sich der Mann immer wieder bei ihr und bedrängte sie, obwohl sie ihn bereits auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren