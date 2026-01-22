Polizei Hagen

POL-HA: Polizei nimmt 20-jährigen Drogendealer vorläufig fest

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte beobachteten am Mittwoch (21.01.2026) gegen 16.30 Uhr einen mutmaßlichen Drogenhandel zwischen zwei Männern am Graf-von-Galen-Ring. Sie folgten dem vermuteten Käufer und kontrollierten ihn. Der 20-Jährige erklärte, dass er soeben Cannabis gekauft hat. Bei einer freiwilligen Durchsuchung fanden die Polizisten neben einem Tütchen mit Cannabis noch mehrere weitere Tütchen, in denen mutmaßliches Kokain verpackt war. Zudem führte der Mann mehrere Handys mit sich. Da der 20-Jährige keinen festen Wohnsitz hatte und die Gefahr bestand, dass er sich dem bevorstehenden Strafverfahren durch Flucht entziehen könnte, nahmen ihn die Einsatzkräfte vorläufig fest. Die Drogen und Handys wurden beschlagnahmt. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell