Polizei Hagen

POL-HA: Unfall zwischen Motorrad und Auto führt zu gegenseitigen Beleidigungen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

An der Hohenlimburger Straße ereignete sich am Mittwoch (21.01.2026) ein Unfall zwischen einem Motorrad und einem Skoda. Nach dem Unfall beleidigten und beschuldigten sich die Fahrer gegenseitig.

Der 62-jährige Fahrer des Skoda Karoq fuhr um etwa 13.20 Uhr auf der Bahnstraße in Richtung Hohenlimburger Straße und hielt schließlich an einer rotzeigenden Ampel an der Kreuzung Bahnstraße/Hohenlimburger Straße/Stennertstraße an. Als er seine Fahrt nach links in die Hohenlimburger Straße fortsetzte, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer leichten Kollision mit einem Motorrad, das neben ihm fuhr, wodurch an beiden Fahrzeugen Lackschäden entstanden. Als die Yamaha und der Skoda kurz darauf an einer Baustellenampel nebeneinanderstanden, entwickelte sich ein verbaler Streit zwischen den Fahrern, bei dem sich beide beleidigten. Sie hielten schließlich auf dem Gelände einer Tankstelle und kontaktierten die Polizei.

Als die Beamten erschienen und den Unfall aufnahmen, beschuldigten sich der 62-Jährige und der 28-jährige Motorradfahrer gegenseitig als Verursacher des Zusammenstoßes. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang bearbeitet nun das Verkehrskommissariat. (rst)

