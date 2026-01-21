POL-HA: Rücknahme einer Vermisstenfahndung - 13-jährige Sharon S. wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt
Hagen-Haspe (ots)
Die Vermisstenfahndung nach der 13-jährigen Sharon S. wird hiermit zurückgenommen. Am Mittwochnachmittag (21.01.2026) ist das Mädchen unversehrt nach Hause zurückgekehrt. Vielen Dank für Ihre Hilfe. (sen)
