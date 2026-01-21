PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Rücknahme einer Vermisstenfahndung - 13-jährige Sharon S. wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt

Hagen-Haspe (ots)

Die Vermisstenfahndung nach der 13-jährigen Sharon S. wird hiermit zurückgenommen. Am Mittwochnachmittag (21.01.2026) ist das Mädchen unversehrt nach Hause zurückgekehrt. Vielen Dank für Ihre Hilfe. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 12:00

    POL-HA: Kind stürzt bei Unfall über die Motorhaube eines Autos und wird leicht verletzt

    Hagen-Haspe (ots) - Am Dienstag (20.01.) befuhr eine 47-jährige Hagenerin die Hestertstraße mit ihrem Ford, als es zum Zusammenstoß mit einem Kind kam. Die Frau wollte gegen 14:40 Uhr in die Schlesierstraße einbiegen. Beim Erreichen der Kreuzung nahm sie den Jungen wahr, der mit seinem Fahrrad auf die Kreuzung (Hestertstraße/Schlesierstraße/Sachsenstraße) ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 11:30

    POL-HA: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Unfallflucht und meldet sie der Polizei

    Hagen-Eilpe (ots) - Auf einem Parkplatz an der Eilper Straße stieß ein Fahrer am Dienstagnachmittag (20.01.2026) mit seinem Wagen gegen ein anderes geparktes Auto und flüchtete anschließend. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfall und meldete ihn der Polizei. Ein Fahrer beabsichtigte um etwa 16.30 Uhr mit seinem Mercedes-Benz B 170 den Parkplatz eines ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 11:00

    POL-HA: Jugendliche essen Backwaren in Supermarkt und bezahlen nicht dafür

    Hagen-Altenhagen (ots) - Der Detektiv eines Supermarktes in Altenhagen beobachtete am Dienstagvormittag (20.01.2026) mehrere Jugendliche, die Backwaren aßen, ohne dafür zu bezahlen. Gegen 11.40 Uhr wurde der Mitarbeiter des Geschäftes in der Zollstraße auf die vier Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren aufmerksam. Sie nahmen Backwaren aus der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren