Polizei Hagen

POL-HA: Jugendliche essen Backwaren in Supermarkt und bezahlen nicht dafür

Hagen-Altenhagen (ots)

Der Detektiv eines Supermarktes in Altenhagen beobachtete am Dienstagvormittag (20.01.2026) mehrere Jugendliche, die Backwaren aßen, ohne dafür zu bezahlen. Gegen 11.40 Uhr wurde der Mitarbeiter des Geschäftes in der Zollstraße auf die vier Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren aufmerksam. Sie nahmen Backwaren aus der Selbstbedienungstheke, verzehrten sie sofort und gin-gen durch den Kassenbereich, ohne dafür zu bezahlen. Der Detektiv nahm die Ver-folgung auf und alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten die Jugendlichen in der Altenhagener Straße und leiteten Strafverfahren wegen des Ladendiebstahls ge-gen sie ein. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell