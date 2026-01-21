Polizei Hagen

POL-HA: Bürgerin findet Falschgeld auf Straße - Polizei leitet Ermittlungen ein

Hagen-Emst (ots)

Am Dienstagmorgen (20.01.2026) um circa 6.45 Uhr fand eine 61-Jährige auf Emst mehrere Geldscheine auf der Straße. Die Seniorin war um 6.45 Uhr zu Fuß in der Karl-Ernst-Osthaus-Straße unterwegs und stellte dort mehrere Dutzend 50-Euro-Banknoten fest, die auf dem Boden verteilt lagen. Die Fußgängerin sammelte die Scheine ein und gab sie in einer Polizeiwache ab, wo eine erste Prüfung ergab, dass es sich bei den Geldnoten um Fälschungen handelte. Die Beamten stellten die Scheine für weitere Ermittlungen sicher. (rst)

