POL-HA: Frau entblößt sich im Bereich eines Discounters
Hagen-Innenstadt (ots)
Am Dienstag (20.01.2026) gegen 17.15 Uhr wird eine 41-Jährige durch einen Mitarbeiter eines Discounters am Graf-v.-Galen-Ring an der dortigen Laderampe angetroffen. Da dieser Bereich für Passanten gesperrt ist, spricht er die Frau an und fordert sie auf, den Bereich zu verlassen. Daraufhin wird er von der Frau beleidigt. Im weiteren Verlauf fasst die Frau den Mitarbeiter des Discounters am Oberkörper an und entblößt den eigenen Oberkörper.
Auch durch das Eintreffen der Polizei ließ sich die 41-Jährige nicht beruhigen, sodass eine Ingewahrsamnahme der Frau notwendig war. Ein Strafverfahren gegen die Frau wurde eingeleitet. (as)
