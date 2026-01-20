Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Kind - Wer hat die 13-jährige Sharon S. gesehen?

Hagen (ots)

Seit der Nacht von Montag (19.01.2026) auf Dienstag wird die 13-jährige Sharon S. vermisst. Sie hat ihre elterliche Wohnung in Haspe in unbekannte Richtung verlassen und nutzt regelmäßig den öffentlichen Nahverkehr. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

Ein Foto der Vermissten finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/192294

