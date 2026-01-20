Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Festnahmen nach Parfüm-Diebstahl

Hagen-Mitte (ots)

Ein 18- und ein 21-jähriger Mann begingen am Montag (19.01.2026) einen Ladendiebstahl in der Innenstadt. Polizeikräfte konnten das Duo auf seiner Flucht festnehmen.

Ein Ladendetektiv beobachtete die beiden Männer um etwa 17.45 Uhr in der Drogerie in der Hohenzollernstraße und sah, wie die beiden mehrere hochwertige Parfüms in ihre Jackentaschen steckten. Anschließend rannten sie, ohne zu zahlen, aus dem Geschäft. Der Detektiv informierte die Polizei und folgte den Dieben zu Fuß durch den Volkspark und in Richtung Bahnhofstraße.

Einsatzkräfte der Polizei konnten die beiden Männer, einen 18- und einen 21-Jährigen, in der Bahnhofstraße stellen und fanden das gestohlene Parfüm im Wert von rund 700 Euro. Da die beiden Männer über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen und die Gefahr der Flucht besteht, nahmen die Beamten die Diebe vorläufig fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell