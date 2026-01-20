Polizei Hagen

POL-HA: Defektes Abblendlicht führt zu Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Hagen-Altenhagen (ots)

Der Hagener Verkehrsdienst führte am Montag (19.01.) eine Verkehrskontrolle in der Funckestraße durch, bei der sich herausstellte, dass ein Autofahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Der 47-Jährige war gegen 07.50 Uhr mit einem Mazda in Fahrtrichtung Blumenstraße unterwegs. Da das Abblendlicht auf der rechten Fahrzeugseite defekt war, hielten die Polizisten den Mann an. Der Hagener händigte den Einsatzkräften zwar einen ausländischen Führerschein aus, er ist jedoch seit längerer Zeit in Deutschland gemeldet. Aufgrund der Umstände stellte sich heraus, dass der 47-Jährige über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Der Mann gab an, den Führerschein seit über 20 Jahren zu haben. In der kommenden Woche würde er seine Fahrprüfung machen. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell