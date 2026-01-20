PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Mann besetzt Wohnung seiner Ex-Freundin und geht nach Polizeieinsatz in Haft

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Eine Hagenerin suchte am Montag (19.01.) die Polizeiwache in Hohenlimburg auf und berichtete, dass sich ein 29-Jähriger weigere, die Wohnung ihrer Tochter zu verlassen. Es handle sich bei dem Mann um den Ex-Freund ihrer Tochter. Als Polizisten die Wohnung der Frau aufsuchten, hangelte sich der 29-Jährige vom Balkon (3. Obergeschoss) auf die unterhalb der Wohnung liegenden Balkone hinunter, um zu flüchten. Hier warteten weitere Polizisten. Sie mussten den Mann unter Vorhalt der Dienstwaffe zu Boden sprechen. Während des Transports zum Streifenwagen beleidigte der polizeibekannte 29-Jährige die Beamten mehrfach als "Hurensohn" und "Bastard". Zudem spuckte er in Richtung der Einsatzkräfte und trat gegen das Bein eines Polizisten.

Die Ex-Freundin des Mannes gab an, dass sie seit mehreren Jahren sowohl persönlich, als auch über Messenger-Dienste von ihm mit dem Tode bedroht werde. Ihr Ex-Freund habe sie darüber hinaus über Wochen dahingehend eingeschüchtert, dass sie unter keinen Umständen die Polizei kontaktieren dürfe. Ansonsten würde er ihr Leben beenden und ihre ganze Familie zerstören. Der 29-Jährige halte sich seit Wochen gegen ihren Willen in ihrer Wohnung auf. In dieser Zeit habe er sie mehrfach geschlagen und geschubst. Am Montag eskalierte ein Streit so sehr, dass sie sich zu ihrer Mutter flüchtete. Per Textnachricht sei sie unmittelbar danach unter anderem als "Hurentochter" bezeichnet worden.

Der 29-Jährige machte gegenüber der Polizei keine Angaben. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl (gefährliche Körperverletzung), sodass der Mann einer Justizvollzugsanstalt zugeführt wurde. Er erhielt Strafanzeigen wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage, Bedrohung und aufgrund des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

