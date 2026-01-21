Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin mit Getränkedose beworfen und beleidigt

Hagen-Haspe (ots)

Am Dienstag (20.01.) berichtete eine Hagenerin der Polizei, dass sie Opfer von häuslicher Gewalt wurde. Gegen 13 Uhr habe ein 39-Jähriger ein Handy mit ihr tauschen wollen. In ihrer Wohnung in Haspe kam es dann zu einem Streit. Der Mann aus Solingen habe die Frau als Hure bezeichnet und ihr eine Getränkedose an den Kopf geworfen. Als er später die Wohnung verließ, habe er zudem gegen die Schlafzimmertür getreten und das Katzenklo durch einen Tritt beschädigt. Daraufhin verständigte die Hagenerin die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung konnte eine leichte Beschädigung am Türblatt auf Höhe des Türgriffs feststellen. Die Hagenerin, die leicht verletzt wurde, stellte einen Strafantrag. Die Beamten, die den 39-Jährigen nicht mehr antreffen konnten, fertigten eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung gegen den Mann aus Solingen. (arn)

