POL-HA: Autofahrer mit einem Atemalkoholwert über 0,9 Promille am Steuer erwischt
Hagen-Mitte (ots)
Polizisten, die in der Leiblstraße Streife fuhren, stoppten am Mittwoch (21.01.) gegen 02.15 Uhr einen VW für eine Verkehrskontrolle. Als der Fahrer das Autofenster öffnete, rochen die Einsatzkräfte direkt starken Alkoholgeruch. Im Fahrzeug des 37-Jährigen sahen die Beamten darüber hinaus eine geöffnete Bierdose und diverse Likörflaschen. Der Mann berichtete, zwei Gläser Wein getrunken zu haben. Er stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Das Messgerät zeigte über 0,8 Promille an. Eine halbe Stunde später stieg der Wert sogar auf über 0,9 Promille an. Er musste die Polizisten mit zur Wache begleiten. Ihm wurde das weitere Führen von Fahrzeugen untersagt. Der 37-Jährige erhielt eine Anzeige aufgrund des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. (arn)
