Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer mit einem Atemalkoholwert über 0,9 Promille am Steuer erwischt

Hagen-Mitte (ots)

Polizisten, die in der Leiblstraße Streife fuhren, stoppten am Mittwoch (21.01.) gegen 02.15 Uhr einen VW für eine Verkehrskontrolle. Als der Fahrer das Autofenster öffnete, rochen die Einsatzkräfte direkt starken Alkoholgeruch. Im Fahrzeug des 37-Jährigen sahen die Beamten darüber hinaus eine geöffnete Bierdose und diverse Likörflaschen. Der Mann berichtete, zwei Gläser Wein getrunken zu haben. Er stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Das Messgerät zeigte über 0,8 Promille an. Eine halbe Stunde später stieg der Wert sogar auf über 0,9 Promille an. Er musste die Polizisten mit zur Wache begleiten. Ihm wurde das weitere Führen von Fahrzeugen untersagt. Der 37-Jährige erhielt eine Anzeige aufgrund des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

