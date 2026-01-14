Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (35) 50-jähriger Jascha W. aus Cadolzburg vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung
Zirndorf (ots)
Wie mit Meldung 6 berichtet, galt der 50-Jährige seit dem Morgen des 02.01.2026 als vermisst. Am Dienstag (13.01.2026) wurde der Vermisste tot aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.
Zeugen hatten den leblosen Mann in den Nachmittagsstunden in einem Waldstück im Bereich des Cadolzburger Gemeindeteils Egersdorf gefunden. Die Kriminalpolizei Fürth übernahm die weiteren Maßnahmen am Fundort. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.
