PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (32) Schwerer Verkehrsunfall auf der B25 - eine Person verstorben

Schopfloch (ots)

Am Montagabend (12.01.2026) ereignete sich auf der Bundesstraße 25 bei Schopfloch (Lkrs. Ansbach) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Infolge des Zusammenstoßes der beiden Fahrzeuge verstarb ein 35-jähriger Motorradfahrer im Krankenhaus.

Gegen 18:30 Uhr fuhr der 35-Jährige mit seinem Motorrad auf der B25 zwischen den Anschlussstellen Schopfloch Süd und Schopfloch Nord in Richtung Feuchtwangen. Kurz vor dem Unfall überholte der 35-Jährige einen in dieselbe Richtung fahrenden Lkw. Ein 34-jähriger Fahrer eines Audis fuhr aus einer Einmündung nach links auf die B25 in Richtung Dinkelsbühl auf und kollidierte dabei mit dem Motorradfahrer, der bereits wieder auf seiner Fahrspur unterwegs war.

Der 35-jährige Motorradfahrer erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Audis wurde leicht verletzt.

Beamte der Polizeiinspektion Dinkelsbühl führten die Unfallaufnahme durch. Sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft von einem Gutachter unterstützt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Abschlepp- und Reinigungsmaßnahmen musste die Unfallörtlichkeit gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr unterstützten die Polizei bei ihren Maßnahmen.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 16:15

    POL-MFR: (31) Tödlicher Verkehrsunfall auf der A6

    Feucht (ots) - Am Montagnachmittag (12.01.2026) ereignete sich auf der BAB A6 kurz vor dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Lkw geriet ins Schlingern und erfasste zwei Pkw. Eine Person verstarb noch an der Unfallstelle. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 13:45 Uhr auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn, zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd und der Anschlussstelle ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 13:01

    POL-MFR: (30) Nach Diebstahl geflüchtet - Zeugen gesucht

    Nürnberg (ots) - Am frühen Samstagvormittag (10.01.2026) entwendete ein bislang unbekannter Mann Zigaretten aus einem Kiosk im Nürnberger Stadtteil Neuröthenbach. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 08:00 Uhr betrat ein unbekannter Mann einen Kiosk im Röthenbacher Einkaufszentrum in der Dombühler Straße. Er ließ sich vom 47-jährigen Verkäufer (deutsch) Zigaretten aushändigen und flüchtete ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 12:52

    POL-MFR: (29) Politische Graffiti gesprüht - Zeugenaufruf

    Altdorf b.Nürnberg (ots) - Zwischen dem 06.01.2026 (Dienstag) und 09.01.2026 (Freitag) brachten bislang unbekannte Personen linkspolitische Schriftzüge an mehreren Gebäuden in Altdorf bei Nürnberg (Lkrs. Nürnberger Land) an. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise. Bislang unbekannte Personen brachten im genannten Zeitraum linkspolitische Schriftzüge an einer Fassade sowie an einer Mauer im Bereich des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren