POL-MFR: (32) Schwerer Verkehrsunfall auf der B25 - eine Person verstorben

Schopfloch (ots)

Am Montagabend (12.01.2026) ereignete sich auf der Bundesstraße 25 bei Schopfloch (Lkrs. Ansbach) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Infolge des Zusammenstoßes der beiden Fahrzeuge verstarb ein 35-jähriger Motorradfahrer im Krankenhaus.

Gegen 18:30 Uhr fuhr der 35-Jährige mit seinem Motorrad auf der B25 zwischen den Anschlussstellen Schopfloch Süd und Schopfloch Nord in Richtung Feuchtwangen. Kurz vor dem Unfall überholte der 35-Jährige einen in dieselbe Richtung fahrenden Lkw. Ein 34-jähriger Fahrer eines Audis fuhr aus einer Einmündung nach links auf die B25 in Richtung Dinkelsbühl auf und kollidierte dabei mit dem Motorradfahrer, der bereits wieder auf seiner Fahrspur unterwegs war.

Der 35-jährige Motorradfahrer erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Audis wurde leicht verletzt.

Beamte der Polizeiinspektion Dinkelsbühl führten die Unfallaufnahme durch. Sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft von einem Gutachter unterstützt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Abschlepp- und Reinigungsmaßnahmen musste die Unfallörtlichkeit gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr unterstützten die Polizei bei ihren Maßnahmen.

